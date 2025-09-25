Torre Annunziata e Torre del Greco | commette diverse rapine Tratto in arresto un soggetto dalla Polizia di Stato e Carabinieri

Identificato e arrestato un 49enne di Torre Annunziata grazie a un’indagine lampo dopo cinque rapine consecutive. Nelle prime ore della mattino di ieri, tra i comuni di Torre del Greco, Torre Annunziata e Trecase, si sono registrate, in sequenza ed a pochi minuti l’una dall’altra, cinque rapine consumate in danno di altrettanti esercizi commerciali. Le segnalazioni pervenute, seguite dalle denunce poi rese dalle vittime, hanno permesso agli investigatori di ipotizzare, con un ragionevole grado di certezza, che tutti gli episodi fossero stati commessi dalla stessa persona. Le indagini, avviate quasi contestualmente e ad ampio raggio mediante la meticolosa visione di diverse telecamere hanno consentito di individuare il presunto autore in un soggetto che, a bordo di un motociclo, munito di targa risultata poi essere stata rubata nel comune di Torre del Greco, con casco ed abbigliamento ben definito aveva posto in essere le illecite condotte. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

