Tornano i Sabati Ecologici | il 27 settembre la raccolta dei rifiuti ingombranti a Padova

Padovaoggi.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 27 settembre, come ogni ultimo sabato del mese, torna l’appuntamento con i “Sabati Ecologici”, iniziativa promossa da Comune e AcegasApsAmga per rispondere alle esigenze dei padovani e contrastare l’abbandono dei rifiuti ingombranti sul territorio. In Piazzale Azzurri d’Italia, come di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

