Torna una nuova stagione di Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli | quando in onda e ospiti della prima puntata del podcast

25 set 2025

Passa dal BSMT, il podcast ideato e condotto da Gianluca Gazzoli, sta per tornare con una nuova stagione. Scopriamo insieme tutte le novità e chi sarà l’ospite della prima puntata che si racconterà tra leggerezza e profondità. Passa dal BSMT: il primo ospite della puntata è Sofia Goggi. Passa dal BSMT è pronto a raccontare nuove emozioni. Il podcast è arrivato al suo quinto anno e la prima puntata della nuova edizione è prevista per giovedì 25 settembre 2025. A condurlo, come sempre, ci sarà Gianluca Gazzoli che per l’avvio di quest’anno ha scelto come ospite della prima puntata Sofia Goggi. La sciatrice ripercorrerà la sua carriera tra sfide, vittorie e cadute, raccontando anche il lato più intimo e umano di chi vive costantemente in equilibrio tra ambizione, sacrificio e resilienza. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

