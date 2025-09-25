Torna ‘Tale e Quale Show’ le anticipazioni
Torna uno degli appuntamenti televisivi più attesi e seguiti della televisione italiana: ‘ Tale e Quale Show ’. Torna uno degli appuntamenti televisivi più attesi e seguiti della televisione italiana: ‘ Tale e Quale Show ’. Il varietà di punta di Rai1, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, debutterà in prima serata venerdì 26 settembre con la sua quindicesima edizione, condotto da Carlo Conti in diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Saranno sette appuntamenti dedicati a spettacolo, musica e intrattenimento, per un format che nel corso degli anni si è trasformato in un classico della tv italiana e che si è imposto anche sui social: nelle scorse edizioni i protagonisti di Tale e Quale hanno letteralmente spopolato su X e Facebook e TikTok. 🔗 Leggi su 361magazine.com
