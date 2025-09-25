Torna su Netflix Nobody Wants This 2 la serie romantica con Adam Brody | svelato il trailer

Today.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siete pronti per il ritorno su Netflix di una delle serie romantiche più amate degli ultimi anni? Parliamo di Nobody Wants This, la commedia romantica per millennials (e non solo) che ha spopolato sulla piattaforma di streaming dopo il debutto lo scorso settembre 2024 e ora sta per tornare con i. 🔗 Leggi su Today.it

