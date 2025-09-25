Torna L’Italia dei conservatori la due giorni romana di Nazione Futura che guarda alla tradizione e al futuro

Torna “L’Italia dei Conservatori”, il grande evento organizzato da Nazione Futura, che si terrà il 26 e il 27 settembre prossimi all’Hotel Quirinale di Roma alla presenza di ministri, intellettuali, giornalisti, parlamentari. Un evento che guarda alla destra dell’oggi e del domani e ai suoi significati metapolitici. L’associazione guidata da Francesco Giubilei anche quest’anno, alla quarta edizione, sfodera il meglio possibile. Il programma: inizia Giuli. Si inizia venerdì alle 16.30 con i saluti introduttivi e alle 17 è previsto il primo panel intitolato “L’Europa dei conservatori” con l’intervento di Alessandro Giuli, Ministro della Cultura e Antonella Sberna, Vicepresidente del Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

