torna la staffetta benefica dei marciatori marliesi

Lucca, 25 settembre 2025 – Sabato 29 settembre 2025 – Campo CONI di Lucca Lucca si prepara ad accogliere una nuova edizione della “10x1 ora – Una corsa per la Tanzania, Memorial Marino Nelli”, la classica staffetta solidale organizzata dall’Asd Marciatori Marliesi. Dieci atleti per squadra, ciascuno impegnato a correre per un’ora, per un totale di dieci ore consecutive: questa la formula che unisce sport, amicizia e solidarietà. Il palcoscenico sarà il Campo Scuola Moreno Martini, dove si annuncia una giornata all’insegna della condivisione e della beneficenza. Anche quest’anno, infatti, l’iniziativa avrà uno scopo nobile: sostenere l’associazione “Gesù confido in te Onlus”, attiva nel campo sociale e nella cooperazione umanitaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

