Torna la fiera di San Michele | programma e tradizioni dell' evento più antico di Santarcangelo

Sabato 27 e domenica 28 settembre, con uno speciale evento anche lunedì 29, la 653esima edizione della fiera di San Michele dà avvio come da tradizione al calendario di eventi autunnali con un programma di iniziative dedicate alla cucina romagnola, al patrono e alla storia della città, nonché. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: torna - fiera

Bibbona, torna la Fiera della Zootecnia: esposizioni, mercati e stand dedicati alla razza chianina

Arezzo e la Fiera Antiquaria, l’assalto dei banchi La città torna a riempirsi

Per la 47esima volta alla Schiranna torna la Fiera di Varese. E c’è la Wine Week

Torna a Scandiano la Fiera dell’Elettronica! Capannoni della Fiera – Piazza Prampolini 1 Sabato 4 e domenica 5 ottobre Orario continuato 9.30 – 19 Un’occasione unica per gli appassionati di tecnologia e non solo: ? computer e componentistica - facebook.com Vai su Facebook

Santarcangelo: la Fiera di San Michele torna sabato 27 e domenica 28 settembre - Se la piadina è la regina della Fiera di San Martino, la cipolla dell’acqua di Santarcangelo – presidio Slow Food dal 2024 – è la protagonista indiscussa ... Come scrive chiamamicitta.it

Spettacoli e mercatini, torna la fiera di San Michele - Poggio Renatico accoglie la Fiera di San Michele, in programma da oggi fino al 29 settembre, uno degli appuntamenti più amati del Settembre Poggese. Segnala msn.com