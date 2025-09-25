Torna la Festa sulla Verruca
E’ diventata ormai una piacevole tradizione – avviata dal 2019 – la festa che l’ Associazione Culturale Il Mosaico, alla vigilia della solennità liturgica di San Michele Arcangelo, organizza ogni anno nei pressi della rocca della Verruca, antico avamposto della Repubblica Pisana, e i ruderi dell’antica chiesa e monastero dedicato a San Michele Arcangelo. L’iniziativa si svolgerà sabato 27 Settembre, con il contributo economico e il patrocinio del Comune di Calci, con il patrocinio del Comune di Vicopisano, e in collaborazione con l’Unità Pastorale della Valgraziosa, la Parrocchia di Vicopisano, la Compagnia di Calci, la Misericordia di Calci, la Misericordia di Vicopisano, l’Associazione Nonsoloserchio Nordic Walking e diverse altre associazioni del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: torna - festa
Festa dell’Unicorno, la magia torna a Vinci. “Un’edizione speciale”
Enogastronomia, attività fisica, socialità e solidarietà: torna la 'Festa dello Sport'
Una grande festa per la Santa Croce, dopo 3 anni torna il Volto Santo
San Francesco torna festa nazionale: un regalo in busta paga, un rebus per le imprese https://www.economymagazine.it/san-francesco-torna-festa-nazionale-un-regalo-in-busta-paga-un-rebus-per-le-imprese/ #sanfrancesco #economymag - facebook.com Vai su Facebook
San Francesco torna festa nazionale: un regalo in busta paga, un rebus per le imprese https://economymagazine.it/san-francesco-torna-festa-nazionale-un-regalo-in-busta-paga-un-rebus-per-le-imprese/… #sanfrancesco #economymag - X Vai su X
Sabato torna la festa di San Michele Arcangelo sulla Verruca; Festa di San Michele Arcangelo alla Verruca con l'arcivescovo; Torna la Festa Dèi Camminanti a Vicopisano.
Torna la Festa sulla Verruca - 00 si terrà una conferenza sulla storia della Rocca della Verruca e del monastero di San Michele, mentre dopo il pranzo al sacco, la possibilità di partecipare gratuitamente ... Riporta msn.com
Festa dell’Apparizione. Si torna a produrre il dolce di buon auspicio - Essendo una banderuola, suggerisce pronostici metereologici e, soprattutto, da più di quattro ... Si legge su ilgiorno.it