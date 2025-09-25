I Terzieri di Chiusi presentano il weekend ufficiale della 42ª Festa dell’Uva e del Vino. Dopo l’Anteprima, che ha animato la città con street food, degustazioni e spettacoli, la manifestazione entra nel vivo da venerdì 26 a domenica 28 settembre, trasformando il centro storico in un grande palcoscenico dedicato alla tradizione, al gusto e alla convivialità. Venerdì dalle 16 sarà aperta l’Enoteca dei Terzieri, con una selezione di vini serviti da sommelier esperti, seguita dall’apertura delle cantine diffuse in tutto il centro storico. Dalle 19 la Zastava Orkestar animerà le vie della città, mentre in Piazza Duomo saliranno sul palco i Lonely Boys alle 21,30 e i Dee Radio alle 23. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna la Festa dell’Uva e del Vino. Cene, musica e sbandieratori. Chiusi celebra i 42 anni dell’evento