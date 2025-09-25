Si terrà dal 26 al 28 settembre a Firenze, con la direzione artistica di Stefano Accorsi, nel Teatro della Pergola e presso la casa della cultura Giunti Odeon - Libreria e Cinema Torna “Planetaria - Storie che parlano al futuro”, la grande alleanza tra scienza e arte per raccontare il mondo c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Torna la 2/a edizione di “Planetaria - Storie che parlano al futuro”, tre giorni dove scienza e arte si incontrano per raccontare il mondo che cambia