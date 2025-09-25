Torna il festival EcoSanfra Si parte con Stefano Mancuso
PERUGIA – Tre giorni nel segno della sostenibilità economica, sociale e ambientale con il ritorno di “EcoSanfra“, il festival che da oggi a sabato tiene banco all’Auditorium San Francesco al Prato con una seconda edizione dedicata al tema “Fratello Sole” come fonte di vita e di energia. Oltre trenta saranno gli ospiti per parlare della sostenibilità in tutti i suoi aspetti: dall’energia all’agricoltura, dal cambiamento climatico alla salute urbana. "è un invito a riconoscere nella sostenibilità non solo una sfida, ma una straordinaria opportunità di rinascita collettiva e di sviluppo economico responsabile, anche nella nostra regione" dicono Maurita Passaquieti e Davide Placidi, ideatori e organizzatori del festival con Fattoria Creativa e Regusto in collaborazione con Rai Umbria e in compartecipazione con Camera di Commercio dell’Umbria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
