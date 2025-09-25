Torna Fitwalking for AIL per sostenere ricerca e pazienti ematologici
ROMA (ITALPRESS) – Una camminata solidale non competitiva per raccogliere fondi e sostenere la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari. E’ la nona edizione della Fitwalking for AIL 2025 che si terrà domenica 28 settembre in 38 città italiane. La conferenza di presentazione, che si è tenuta presso il Circolo del Tennis del Foro Italico di Roma, è stata introdotta dai saluti di Rossana Ciuffetti, Direttore Sport Impact di Sport e Salute, e dai messaggi del ministro della Salute, Orazio Schillaci e del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, hanno partecipato, tra gli altri, Giuseppe Toro, Presidente Nazionale AIL; Fabio Efficace, Responsabile Health Outcomes Research Unit e Chair Working Party Quality of Life, GIMEMA Gruppo Malattie Ematologiche dell’Adulto “Franco Mandelli”; Antonio Zappi, presidente AIA-Associazione Italiana Arbitri; Maria Luisa Rossi Viganò, presidente AIL Roma. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
