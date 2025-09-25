Torna Fitwalking for AIL per sostenere ricerca e pazienti ematologici

Ilgiornaleditalia.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA - Una camminata solidale non competitiva per raccogliere fondi e sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari. E' la nona edizione della Fitwalking for AIL 2025 che si terrà domenica 28 settembre in 38 città italiane. La conferenza di pre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

torna fitwalking for ail per sostenere ricerca e pazienti ematologici

© Ilgiornaleditalia.it - Torna Fitwalking for AIL per sostenere ricerca e pazienti ematologici

In questa notizia si parla di: torna - fitwalking

Tumori, torna 'Fitwalking for Ail', camminata solidale per i pazienti ematologici

Torna Fitwalking for Ail, camminata solidale per la ricerca e i pazienti ematologici

Tumori, torna ‘Fitwalking for Ail’, camminata solidale per i pazienti ematologici

torna fitwalking for ailTumori, torna 'Fitwalking for Ail', camminata solidale per i pazienti ematologici - Domenica 28 settembre torna l'appuntamento con la 'Fitwalking for Ail', la camminata solidale non competitiva ... Secondo msn.com

torna fitwalking for ailRoma, torna la Fitwalking for AIL: il 28 settembre a Villa Borghese la camminata solidale per la ricerca contro le leucemie - Il 28 settembre torna a Roma la Fitwalking for AIL: camminata solidale a Villa Borghese per la ricerca e la cura delle leucemie. Come scrive agrpress.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Fitwalking For Ail