Torna agli antichi splendori il monumento della storica motevedetta | il nuovo comandante Tattoli svela il restauro
E' stato presentato questa mattina, con una solenne cerimonia, il restauro del Monumento Monumento della Motovedetta CP 304 classe United States Coast Guard 44. Il monumento di questa storica imbarcazione della Guardia Costiera sorge davanti alla sede del Comando della Capitaneria di Porto a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
