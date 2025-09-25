torna a nemi la convention il giusto pensiero

Torna l'appuntamento con “Il Giusto Sentiero”, evento ideato e promosso da Luciano Ciocchetti, e organizzato insieme alla Federazione Provinciale di Roma di Fratelli d'Italia. Giunto alla sua terza edizione anche quest'anno ad ospitare la convention sarà il borgo di Nemi, nella splendida Terrazza Byron, per due giornate di confronto e dibattito sui grandi temi del nostro tempo: l'Italia, l'Europa, Roma, la cultura, i giovani e il futuro. L'iniziativa prenderà il via sabato 27 settembre, dalle ore 15 alle ore 20, e proseguirà domenica 28 settembre, dalle ore 10 alle ore 13. Appuntamento di riflessione e dialogo politico, il programma prevede una serie di incontri con tantissimi ospiti e invitati tra sindaci, consiglieri regionali, comunali e metropolitani, assessori regionali, deputati, viceministri e ministri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

