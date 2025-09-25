Torna a Imola l' Aci Racing Weekend | undici gare in programma riflettori puntati sul Campionato italiano Gran Turismo

Spettacolo sportivo da non perdere questo fine settimana per l’ultimo evento racing del calendario 2025 dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Al via il secondo appuntamento con l’ACI Racing Weekend, che vedrà in pista le categorie Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, Campionato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

