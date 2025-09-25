Torino Pisa, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match valido per la Coppa Italia: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Per chi perderà sarà debacle, per vincerà, il passaggio del turno sarà utile ad allontanare qualche nuvola nera dopo i rispettivamente complicati inizi di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Torino Pisa LIVE 1-0, Casadei porta subito in vantaggio Baroni