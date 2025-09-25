Torino-Pisa le pagelle | Casadei mezzala di forza e colpi 7 Cuadrado rosso da 5
Bene anche la difesa, Vlasic e Simeone. Hojholt migliore tra i toscani, bene anche Scuffet. Male invece Piccinini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Torino, Cairo torna al Filadelfia: il messaggio del patron e le speranze di Baroni con il Pisa
Torino-Pisa, secondo turno Coppa Italia 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Torino-Pisa, Coppa Italia: Baroni con Ngonge, Adams e Njie. Inizia la partita Diretta 0-0
LE PREVISIONI PER IL PISA? Giovedì 25 settembre si giocherà la partita di Coppa Italia Torino-Pisa alle ore 21.00. A Torino il tempo sarà instabile la sera con possibili rovesci o temporali. La temperatura che avremo durante l'incontro sarà tra 14/16°C.
Le pagelle di Torino-Pisa: Nkounkou si presenta bene. Casadei domina - Il centrocampista ex Chelsea segna e non solo: le pagelle di Torino- Come scrive toro.it
Torino-Pisa 1-0: i granata passano a fatica il turno in Coppa Italia! - Il Torino passa il turno di Coppa Italia: passato con sufficienza l'esame Pisa. Si legge su zipnews.it