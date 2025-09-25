Torino-Pisa 1-0 | Nerazzurri fuori dalla Coppa Italia con le seconde linee
Termina con una sorta di buon allenamento per le seconde linee il sedicesimo di finale di Coppa Italia. Il Pisa cede con onore e carattere al Torino, senza andare in affanno neppure quando si ritrova con l'uomo in meno nella mezz'ora finale. Inutile girarci intorno: le attenzioni di tutti erano. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Proteste per Gaza, studenti bloccano gli ingressi delle Università a Roma, Torino, Bologna | A Pisa paralizzata la strada verso il mare
Torino, Cairo torna al Filadelfia: il messaggio del patron e le speranze di Baroni con il Pisa
Torino-Pisa, secondo turno Coppa Italia 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Torino-Pisa, Coppa Italia: Baroni con Ngonge, Adams e Njie. Inizia la partita Diretta 0-0
LE PREVISIONI PER IL PISA? Giovedì 25 settembre si giocherà la partita di Coppa Italia Torino-Pisa alle ore 21.00. A Torino il tempo sarà instabile la sera con possibili rovesci o temporali. La temperatura che avremo durante l'incontro sarà tra 14/16°C.
Torino-Pisa 1-0: i granata passano a fatica il turno in Coppa Italia!
Torino-Pisa 1-0, Coppa Italia: gol di Casadei, granata agli ottavi contro la Roma. Il Genoa batte l'Empoli e affronterà l'Atalanta - Agli uomini di Baroni basta un colpo di testa del centrocampista, nella ripresa due gol annullati e rosso per Cuadrado