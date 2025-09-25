Torino Pisa 1-0: il gol di Casadei è valso gli ottavi di Coppa Italia, ecco com’è andato il match dello Stadio Olimpico Grande Torino. Un gol in avvio, tre reti annullate e un’espulsione che fa discutere. Il Torino supera il Pisa per 1-0 e si qualifica per gli ottavi di finale di Coppa Italia, al termine di una partita tesa e ricca di colpi di scena. A decidere il match, una rete di Cesare Casadei, ma a prendersi la scena è stato soprattutto il grande ex della Juventus, Juan Cuadrado, espulso tra i fischi del suo ex pubblico. Decide Casadei, ma il protagonista è Cuadrado. A sbloccare la partita è stato il giovane centrocampista granata, Cesare Casadei, che al 9? ha insaccato di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Torino Pisa 1-0: Casadei porta i granata agli ottavi di Coppa Italia, dall'espulsione di Cuadrado ai tre gol annullati! Succede di tutto all'Olimpico