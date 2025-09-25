Torino città dolce | aperte le adesioni a Cioccolatò
La manifestazione di Torino si terrà dal 13 al 17 febbraio 2026 nuovamente in Piazza Vittorio, gli espositori possono iscriversi da oggi sul sito: www.cioccola.to.it Sono aperte le adesioni degli espositori per l’edizione 2026 di CioccolaTò, la manifestazione dedicata alla valorizzazione della produzione artigianale di cioccolato, in programma da venerdì 13 a martedì 17 febbraio 2026 a . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: torino - citt
Meteo: Torino, Tempesta di pioggia e vento sulla città, il Video - facebook.com Vai su Facebook