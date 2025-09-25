Tor Bella Monaca allacci abusivi a luce e gas nelle case popolari

Romatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si erano allacciati abusivamente alla corrente elettrica e dell'acqua nel quartiere di Tor Bella Monaca. A individuarli sono stati i carabinieri, che hanno denunciato diciassette persone.Vampiri di energia e acqua a Tor Bella MonacaSecondo quanto appreso, i militari della stazione locale hanno. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bella - monaca

Hedy Lamarr al Teatro Tor Bella Monaca il 6 luglio

Ritornerai bambina al Teatro Tor Bella Monaca il 10 luglio

Nel mezzo al Teatro Tor Bella Monaca l’11 luglio

Tor Bella Monaca, incendio per colpa degli allacci abusivi al contatore: 350 persone evacuate e 5 intossicati - Momenti di terrore giovedì 10 luglio nella "torre 3" di largo Mengaroni, a Tor Bella Monaca. Scrive romatoday.it

Roma, incendio a Tor Bella Monaca: diversi intossicati e palazzo evacuato. Ipotesi corto circuito per allacci abusivi - Un rogo è divampato oggi, giovedì 10 luglio, in una palazzina in largo Mengaroni, nella ‘Torre 3’. Lo riporta corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Tor Bella Monaca Allacci