Topalovic a segno l' Inter U23 vince ancora Vicenza e Lecco non steccano e restano in vetta

25 set 2025

Super rimonta della Virtus Verona. Albinoleffe, doppietta di Lupinetti. Ospitaletto e Lumezzane ok. Il Brescia rimonta col Novara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Inter U23 travolgente contro la Pro Vercelli: 4-1 e segnali incoraggianti per Vecchi. A segno anche Cinquegrano e Topalovic

topalovic segno inter u23Serie C, Inter U23-Triestina 2-0: Topalovic e Kamate regalano la terza vittoria di fila - Sesta giornata di campionato per i nerazzurri di Vecchi: su Fcinter1908 proponiamo la diretta testuale dell'incontro ... Scrive msn.com

topalovic segno inter u23Inter U23-Triestina, le pagelle - Topalovic e Kamaté si trovano a meraviglia, David appannato - Una buonissima prova per i nerazzurri, alla terza vittoria consecutiva dopo Virtus Verona e ... Da msn.com

