Topalovic a segno l' Inter U23 vince ancora Vicenza e Lecco non steccano e restano in vetta
Super rimonta della Virtus Verona. Albinoleffe, doppietta di Lupinetti. Ospitaletto e Lumezzane ok. Il Brescia rimonta col Novara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Inter U23 travolgente contro la Pro Vercelli: 4-1 e segnali incoraggianti per Vecchi. A segno anche Cinquegrano e Topalovic
Serie C, Pergolettese-Inter U23 0-2: una splendida vittoria per la squadra di Vecchi, decidono Fiordilino e Spinaccè. Topalovic dominante - facebook.com Vai su Facebook
Serie C, Inter U23-Triestina 2-0: Topalovic e Kamate regalano la terza vittoria di fila - Sesta giornata di campionato per i nerazzurri di Vecchi: su Fcinter1908 proponiamo la diretta testuale dell'incontro ... Scrive msn.com
Inter U23-Triestina, le pagelle - Topalovic e Kamaté si trovano a meraviglia, David appannato - Una buonissima prova per i nerazzurri, alla terza vittoria consecutiva dopo Virtus Verona e ... Da msn.com