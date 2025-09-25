Top e flop di Serie B 2025 2026 | Palermo Cesena e Modena dominano
Sono soltanto 360 i minuti di campionato e già le quote serie b 20252026 su betfair ci segnalano i club al top, così come quelli che stanno deludendo le aspettative. Questo è un campionato particolarmente difficile, la sua caratteristica più ostica è il gap irrisorio tra zona playoff e zona playout della classifica, che rende la serie cadetta la categoria più competitiva in assoluto. Anche se con tutta sicurezza, la classifica cambierà infinite volte fino alla fine della stagione, ci sono alcuni club che stanno dominando, come Palermo, Cesena e Modena, mentre altri che hanno floppato clamorosamente i primi match, su tutti Empoli, Spezia, Bari e Sampdoria. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: flop - serie
Dal flop in Serie A alla vetta del calcio mondiale: la rivincita di Maresca e Luis Enrique
John Carter, dopo il flop Disney in arrivo una nuova serie animata sul personaggio?
Questa serie animata della DC ha pagato un prezzo altissimo per il flop del suo personaggio in live action
Tomodachi! Ci siamo: questa è la settimana degli addii per tanti titoli stagionali. E vi dico la verità: stavolta scegliere i veri TOP è stata una sfida! Troppe serie valide, troppe sorprese. I FLOP, invece... beh, quelli erano chiarissimi fin dall'inizio. C'è però una me - facebook.com Vai su Facebook
Serie A, top e flop quarta giornata: Pulisic domina (8), Pellegrini uomo derby (8), Dia spreca (4), Krstovic stende il Toro (8),... ilmessaggero.it/sport/schede/s… - X Vai su X
Serie B, 4ª giornata: la Top 11, i migliori per ruolo e non solo secondo TMW - La quarta giornata di Serie B conferma un grosso equilibrio in ogni zona di classifica, con il Frosinone staccato rispetto allo scorso weekend dalla vetta,. tuttomercatoweb.com scrive
Il Palermo vince a Bolzano, anche senza i tifosi: Sudtirol ko dopo le proteste, ci pensa Pohjanpalo - Il Palermo trova la seconda vittoria stagionale contro il Sudtirol: la squadra di Filippo Inzaghi si fa trascinare dal solito Pohjanpalo. Secondo sport.virgilio.it