Sono soltanto 360 i minuti di campionato e già le quote serie b 20252026 su betfair ci segnalano i club al top, così come quelli che stanno deludendo le aspettative. Questo è un campionato particolarmente difficile, la sua caratteristica più ostica è il gap irrisorio tra zona playoff e zona playout della classifica, che rende la serie cadetta la categoria più competitiva in assoluto. Anche se con tutta sicurezza, la classifica cambierà infinite volte fino alla fine della stagione, ci sono alcuni club che stanno dominando, come Palermo, Cesena e Modena, mentre altri che hanno floppato clamorosamente i primi match, su tutti Empoli, Spezia, Bari e Sampdoria. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Top e flop di Serie B 2025/2026: Palermo, Cesena e Modena dominano