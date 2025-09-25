Tony Maiello concorrente di Tale e Quale Show 2025 | Voglio divertirmi Sanremo? La direzione artistica di Morandi incise tanto ci tornerei ovvio Mara Maionchi? Siamo in buoni rapporti non porto rancore – Intervista Video

Tony Maiello, all’anagrafe Antonio Maiello, sarà uno dei concorrenti in gara a Tale e Quale Show 2025, il programma del venerdì sera condotto da Carlo Conti su Rai Uno che torna con una nuova edizione che regalerà grandi emozioni al pubblico di affezionati. Noi di SuperGuidaTv, presenti alla conferenza stampa che si è tenuta a Roma, abbiamo intervistato l’ex volto di X-Factor e con lui abbiamo parlato di questa nuova avventura televisiva ma anche di molto altro. Intervista a Tony Maiello, concorrente a Tale e Quale Show 2025. Tony, concorrente di Tale e Quale Show, come ti stai preparando? “Mi sto preparando in maniera molto serena in realtà, certo impegnandomi, perché qualsiasi esperienza in qualche modo devi farla bene, però ecco non ho più forse quell’ansia che avevo un po’ da ragazzino. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tony Maiello, concorrente di Tale e Quale Show 2025: “Voglio divertirmi. Sanremo? La direzione artistica di Morandi incise tanto, ci tornerei ovvio. Mara Maionchi? Siamo in buoni rapporti, non porto rancore” – Intervista Video

Tale e Quale Show: Chi è Tony Maiello? Età, Canzoni, Moglie. Tutto sul Concorrente del Talent Show di Rai1

In gara quest'anno: - Antonella Fiordelisi - Gianni Ippoliti - Pamela Petrarolo - Peppe Iodice - Flavio Insinna e Gabriele Cirilli - Le Donatella - Marina Valdemoro Maino - Samuele Cavallo - Tony Maiello - Carmen Di Pietro!

