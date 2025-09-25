Tony Maiello che canzoni ha scritto? Di quali brani è autore? In che anno ha fatto Sanremo?

Tony Maiello è uno di quegli artisti che ha saputo reinventarsi più volte nel corso della sua carriera, passando dal palco di X Factor a quello di Sanremo, fino ad affermarsi come autore di alcuni dei brani più amati della musica italiana degli ultimi anni. Nato a Castellammare di Stabia il 15 marzo 1989, ha dimostrato sin da giovanissimo una forte propensione per la musica. Dopo il debutto nel talent show musicale nel 2008, è riuscito a distinguersi per talento e sensibilità artistica, qualità che lo hanno portato nel tempo a collaborare con grandi nomi del panorama nazionale. Il suo percorso ha avuto una svolta significativa nel 2010 con la vittoria a Sanremo nella sezione "Nuova Generazione", ma è nel ruolo di autore che Maiello ha trovato una nuova dimensione creativa.

