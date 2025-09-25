Tonali è amatissimo in Inghilterra | dalla squalifica per scommesse al ruolo di leader del Newcastle Telegraph
A poco più di un anno dal ritorno in campo dopo la squalifica per scommesse, Tonali è ormai il giocatore più importante del Newcastle. Telegraph Sport analizza nel dettaglio come Tonali sia sbocciato fino a imporsi come uno dei migliori centrocampisti della Premier League, cosa lo rende speciale e cosa gli riserva il futuro. Tonali e le scommesse. Il Telegraph racconta che: “Le scommesse erano proseguite anche nei suoi primi mesi a Newcastle e il 23enne dovette ammettere di essere un giocatore d’azzardo compulsivo. Era imbarazzato, pieno di rimorsi. Come parte del suo percorso di riabilitazione, Tonali tornò spesso in Italia per partecipare a incontri di sostegno e sensibilizzazione sul gioco d’azzardo a Bari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: tonali - amatissimo
Tonali è amatissimo in Inghilterra: dalla squalifica per scommesse al ruolo di leader del Newcastle. È anche grazie a Howe se oggi possiamo ammirare le sue super prestazioni con l'Italia. All’inizio si dubitava che potesse giocare a causa della presenza di Gu - facebook.com Vai su Facebook