TomTom ecco il nuovo assistente alla guida da installare sul cruscotto
Avvisi visivi e sonori, dati da 600 milioni di dispositivi, nessun abbonamento e prezzo sotto gli 80 euro. 🔗 Leggi su Wired.it
Tom, il nuovo compagno di viaggio di TomTom
Dopo i navigatori e le mappe, TomTom torna con Tom: un device discreto che avvisa solo quando serve davvero - X Vai su X
Come funziona Tom by TomTom: il nuovo assistente alla guida che segnala autovelox, traffico e pericoli senza abbonamento - Scopri Tom by TomTom, il dispositivo smart che ti avvisa di autovelox, tutor, traffico e ostacoli senza abbonamenti. Secondo motorbox.com
TomTom lancia un nuovo device per migliorare la sicurezza alla guida - TomTom raccoglie tutta la sua esperienza e lancia Tom, un nuovo strumento per proteggerci dal traffico e dagli autovelox. Da techprincess.it