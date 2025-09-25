Tommaso Zorzi in ospedale dopo l’intervento rompe il silenzio | come sta

Personaggi tv. Tommaso Zorzi operato, dopo l’intervento rompe il silenzio: come sta – Tommaso Zorzi ha sorpreso i suoi fan mostrando sui social le immagini del suo recente ingresso in sala operatoria. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5, oggi trentenne, ha infatti dovuto affrontare un intervento chirurgico, documentato con un video condiviso nelle sue Stories su Instagram. Tommaso Zorzi operato, dopo l’intervento rompe il silenzio: come sta. Nel filmato si vede Zorzi in sedia a rotelle, mentre percorre il corridoio di un ospedale pochi istanti prima di entrare in sala operatoria. L’influencer ha accompagnato le immagini con una frase ironica: “Channeling my inner arabella (grazie @sossyguarino e tutti i medici e infermieri)”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Tommaso Zorzi in ospedale, dopo l’intervento rompe il silenzio: come sta

