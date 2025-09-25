Tommaso Paradiso ancora contro Lotito | Questa non è la lotitese questa è la Lazio

“Questa non è la lotitese questa è la Lazio”. Così ha parlato Tommaso Paradiso, celebre cantate romano noto tifoso laziale alla trasmissione “Quelli che”. Il vip di fede biancoceleste ancora una volta si espone senza peli sulla lingua contro la gestione Lotito, mettendoci la faccia e attaccante. 🔗 Leggi su Romatoday.it