Tommaso Paradiso ancora contro Lotito | Questa non è la lotitese questa è la Lazio

Romatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Questa non è la lotitese questa è la Lazio”. Così ha parlato Tommaso Paradiso, celebre cantate romano noto tifoso laziale alla trasmissione “Quelli che”. Il vip di fede biancoceleste ancora una volta si espone senza peli sulla lingua contro la gestione Lotito, mettendoci la faccia e attaccante. 🔗 Leggi su Romatoday.it

tommaso paradiso contro lotitoLazio, Tommaso Paradiso contro Lotito: "Vivere in un incubo senza fine" - La delusione tra i tifosi è tantissima e la contestazione contro la società non si placa per nessun ... lalaziosiamonoi.it scrive

Tommaso Paradiso: "La Lazio sta sparendo. Io tifo la Lazio non il giocattolo del presidente" - La questione Lazio è arrivata al punto di non ritorno, o comunque ad un punto ... Come scrive laziopress.it

