Tom Hardy protagonista del prossimo film di Sean Penn
Sean Penn sembra pronto per tornare a concentrarsi sulla regia. L’attore e regista statunitense, due volte vincitore dell’Oscar, ha confermato a Vanity Fair che, dopo il film Una battaglia dopo l’altra, sospenderà temporaneamente la carriera da attore per dedicarsi a un nuovo progetto dietro la macchina da presa. Il film, attualmente senza titolo, sarà il quinto diretto da Penn e vedrà Tom Hardy nel ruolo principale. Le riprese sono previste per l’estate del prossimo anno, poiché Hardy è attualmente impegnato nelle riprese della seconda stagione di MobLand per Paramount+. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
