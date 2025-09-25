(LaPresse) I padiglioni del Makuhari Messe si riempiono di schermi, controller e appassionati: il Tokyo Game Show celebra la sua 29ª edizione con un numero record di espositori, quasi la metà provenienti dall’estero. Tra le anteprime più attese ci sono Sonic Racing: CrossWorlds di SEGA, Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles di Square Enix e Battlefield 6 di Electronic Arts. Uno degli eventi più importanti dell’industria videoludica mondiale, il TGS è l’occasione per scoprire le tecnologie e i titoli che segneranno il prossimo anno. Il mercato giapponese del gaming è quasi raddoppiato in quattro anni, grazie al boom del mobile in Asia e all’integrazione tra giochi per smartphone e console. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tokyo Game Show 2025: record di espositori e anteprime mondiali