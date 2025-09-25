Toh c' è un Federer polemico | attacco alle superfici del tennis tutte uguali

Gazzetta.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Re Roger parla di un appiattimento del livello che avvantaggia i più forti e fortifica il duopolio Sinner-Alcaraz. Ma il tema dei campi è vecchio, se ne parla da tempo e nonostante le buone intenzioni tutto è rimasto così com'è. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

toh c 232 un federer polemico attacco alle superfici del tennis tutte uguali

© Gazzetta.it - Toh, c'è un Federer polemico: attacco alle superfici del tennis tutte uguali

In questa notizia si parla di: federer - polemico

Cerca Video su questo argomento: Toh C 232 Federer