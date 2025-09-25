Toh c' è un Federer polemico | attacco alle superfici del tennis tutte uguali
Re Roger parla di un appiattimento del livello che avvantaggia i più forti e fortifica il duopolio Sinner-Alcaraz. Ma il tema dei campi è vecchio, se ne parla da tempo e nonostante le buone intenzioni tutto è rimasto così com'è. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: federer - polemico
Un Federer polemico? La leggenda del tennis, ai microfoni del podcast di Andy Roddick, ha aperto una discussione sulla possibilità che gli organizzatori dei tornei possano "agevolare" le finali tra Sinner e Alcaraz adattando le superfici dei campi alle loro ca - facebook.com Vai su Facebook
?La polemica di #Federer su #Sinner e #Alcaraz: “I direttori dei tornei li aiutano. Vorrei vederli…” - X Vai su X