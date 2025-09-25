Together è uscito in Cina con la scena del matrimonio gay trasformata in etero con l' IA

L'attesissimo horror con Dave Franco, Together, che noi vedremo il primo ottobre, è uscito anche in Cina, ma il distributore ha ritenuto di cambiare con l'Intelligenza Artificiale la breve sequenza di un matrimonio gay. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

Together e il caso modifiche AI: Neon infuriata con la Cina, il film rimosso dai cinema - In Cina &#232; stata utilizzata la AI per apportare modifiche non autorizzate al film horror Together, cosa che ha fatto infuriare la casa di produzione. Scrive cinema.everyeye.it

