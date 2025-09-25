TNA | Masha Slamovich commenta le accuse di abuso domestico che la coinvolgono
Masha Slamovich si trova sotto forte pressione dopo che il suo ex partner, il wrestler indipendente AKIRA, ha reso pubbliche le accuse di violenza domestica. La situazione è rapidamente degenerata questa settimana, dopo che un amico di AKIRA ha diffuso una raccolta di presunti screenshot, immagini e messaggi tra AKIRA e Slamovich. Il materiale sembra includere foto che mostrano abusi fisici e un modello di comportamento disturbante. Controversia Slamovich: Il futuro della wrestler in bilico dopo le accuse di AKIRA. Questi sviluppi arrivano dopo le recenti speculazioni sullo status di Slamovich sia alla WWE sia alla TNA. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
