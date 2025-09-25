Titoli di Stato 2025 | nuovi BTP in emissione dal Mef il programma trimestrale

Con l’arrivo del quarto trimestre del 2025, il Mef (ministero delle Finanze) ha pubblicato il nuovo Programma Trimestrale di Emissione, per aggiornare i cittadini, i risparmiatori e gli investitori istituzionali sulle prossime emissioni di Titoli di Stato italiani. Un documento tecnico, ma strategico per pianificare eventuali investimenti in BTP (Buoni del Tesoro Poliennali) o CCTeu, approfittando di condizioni di mercato che, in questa fase, si stanno mostrando favorevoli, con tassi d’interesse in leggero calo ma ancora competitivi. Oltre alla presentazione dei nuovi titoli in emissione, il documento illustra l’andamento dell’economia italiana, la situazione delle finanze pubbliche e un’anteprima esclusiva del calendario delle aste di gennaio 2026, un mese spesso strategico per chi desidera cominciare l’anno con una gestione attenta del proprio patrimonio. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Titoli di Stato 2025: nuovi BTP in emissione dal Mef (il programma trimestrale)

