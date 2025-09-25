Tiro a segno Bertasi Lui e Formieri protagoniste ai campionati tricolori | con loro Bondeno sul podio
Un weekend da incorniciare per l’ Asd di Bondeno, che ha brillato ai Campionati Italiani di tiro a segno svolti al poligono di Tor di Quinto a Roma, portando a casa medaglie, record e tanta soddisfazione. Spicca su tutte la medaglia di bronzo conquistata da Viola Lui, giovane atleta di Mantova (allenata dal nonno Roberto) da quest’anno in forza all’Asd tiro a segno di Bondeno, nella specialità carabina a 10 metri tre posizioni (C10 3p), con un eccellente punteggio di 588 punti. Manca di un soffio il podio l’altra portacolori dell’Asd Bondeno, Denise Biagi, quarta classificata per una sola mouche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
