Puntata sicuramente molto movimentata quella che è andata in onda oggi, giovedì 25 settembre, a Uomini e Donne. Si è partiti da uno scontro di fuoco tra Tina Cipollari e il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani, Pasquale. Successivamente, poi, è stata la volta di Guido Ricci e Gloria Nicoletti, i quali hanno raccontato i motivi che li hanno portati alla rottura. Ebbene, durante tale blocco gli animi si sono inaspriti un bel po’. Dura lite tra Tina Cipollari e Pasquale a Uomini e Donne. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne che è appena volta al termine c’è stato uno scontro tra Pasquale e Tina Cipollari. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Tina Cipollari fa nero Pasquale a UeD, Gloria sbugiarda Guido: “Pezzo di me**a”