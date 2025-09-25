Times | L' Uefa valuta la sospensione si Israele da tutte le competizioni calcistiche

L’Uefa starebbe valutando la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche internazionali e una decisione «è attesa la prossima settimana, con la maggioranza dei membri favorevole». Lo scrive il britannico Times. Una eventuale decisione in tal senso chiuderebbe le porte ai prossimi Mondiali e comporterebbe l’esclusione del Maccabi Tel Aviv dall’Europa League. Il ministro israeliano. 🔗 Leggi su Feedpress.me



