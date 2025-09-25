Times | La Uefa valuta l' esclusione di Israele dalle competizioni sportive
AGI - "Una larga maggioranza dei dirigenti e delle federazioni dell' Uefa è favorevole all' esclusione di Israele dalle competizioni calcistiche continentali" e una decisione del Comitato esecutivo "è attesa per la prossima settimana": lo riferisce il quotidiano britannico The Times. Molte federazioni sono favorevoli al provvedimento, scrive il Times, anche tenuto conto della precedente esclusione della Russia in seguito all' invasione dell' Ucraina. La prima conseguenza sarebbe per il Maccabi Tel Aviv che non potrebbe più competere in Europa League. A quel punto ci sarebbero pressioni sulla Fifa perché escluda Israele dalle qualificazioni per i mondiali 2026, in cui è inserito nel girone dell' Italia, anche se gli stretti rapporti tra il numero uno Gianni Infantino e Donald Trump rendono più difficile questo passo. 🔗 Leggi su Agi.it
