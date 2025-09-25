Timbra il cartellino ma va al bar e a fare la spesa | arrestato dipendente comunale

Passeggiate in centro, lunghe soste al bar, acquisti nei negozi del paese. Era questa la routine quotidiana di un dipendente comunale della Sabina, sorpreso a lasciare regolarmente il posto di lavoro subito dopo aver timbrato il cartellino. Nonostante gli orari d’ufficio prevedessero la sua presenza continua, l’uomo trascorreva gran parte della giornata tra attività personali e commissioni private, per poi rientrare soltanto a fine turno e segnare l’uscita come se nulla fosse. Leggi anche: “Arrestato perché era scomodo”. Totò Riina, quelle parole shock che scatenano rabbia e indignazione Un comportamento che, secondo la Guardia di Finanza di Rieti, andava avanti da tempo e che aveva esasperato sia i colleghi sia il primo cittadino, costretto a intervenire più volte con provvedimenti disciplinari, risultati però inefficaci. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

