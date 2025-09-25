Timbra il cartellino ma va al bar e a fare la spesa | arrestato dipendente comunale del Reatino

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo, dipendente comunale addetto alla manutenzione, lasciava l’ufficio subito dopo l’ingresso. Passava le giornate tra bar e spese e si ripresentava in orario d'uscita. Arrestato in flagranza dalla Guardia di Finanza, si trova ai domiciliari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

