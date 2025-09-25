Timbra il cartellino ma va al bar e a fare la spesa | arrestato dipendente comunale del Reatino
L'uomo, dipendente comunale addetto alla manutenzione, lasciava l’ufficio subito dopo l’ingresso. Passava le giornate tra bar e spese e si ripresentava in orario d'uscita. Arrestato in flagranza dalla Guardia di Finanza, si trova ai domiciliari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: timbra - cartellino
Pagelle Mondiali atletica 2025: non basta il personale, ma Pernici è il futuro. Battocletti timbra il cartellino
L'Inter ribalta la Juve! Marcus Thuram timbra il cartellino nella sfida a distanza contro il fratello Khéphren e porta avanti i nerazzurri - facebook.com Vai su Facebook
Evan Ferguson timbra ancora il cartellino con l'Irlanda! ? #ASRoma #Ferguson #9settembre - X Vai su X