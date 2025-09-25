Ti cercherò fino alla fine del mondo | le testimonianze dei giovani nel proprio impegno con i poveri
Sabato alle 21, al Refettorio San Domenico, quattro giovani forlivesi racconteranno loro storie di servizio, portato in giro per il mondo, ma anche nella nostra città. Testimonianze emozionanti, storie “dell’altro mondo” e allo stesso tempo ordinarie. Voci che donano speranza e coraggio, per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
