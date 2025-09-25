Threesome oceanico | squali leopardo in un triangolo bollente sotto le onde VIDEO

Un evento straordinario ha sorpreso il mondo della biologia marina: un “ threesome ” di squali leopardo, ripreso per la prima volta in assoluto. Hugo Lassauce, biologo marino della University of the Sunshine Coast in Australia, ha immortalato questo momento unico mentre faceva snorkeling al largo della Nuova Caledonia, un territorio francese ad ovest della costa del Queensland, in Australia. Il video mostra due squali maschi che si accoppiano con una femmina in rapida successione. L’incontro, durato 110 secondi, rappresenta la prima registrazione in assoluto di un accoppiamento di squali leopardo in natura. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Threesome oceanico: squali leopardo in un triangolo bollente sotto le onde (VIDEO)

In questa notizia si parla di: threesome - oceanico

Primo “threesome” tra squali leopardo documentato, due maschi e una femmina ripresi al largo della Nuova Caledonia: “Sorprendente e affascinante” - Due maschi si sono accoppiati consecutivamente con una femmina. Scrive ilfattoquotidiano.it

Squali leopardo, il rapporto a tre osservato per la prima volta in natura: così funziona il loro "menage a trois" - Nel fondale della Nuova Caledonia è stato osservato un esemplare femmina di squalo leopardo durante una sequenza di accoppiamento con due esemplari maschi. Come scrive msn.com