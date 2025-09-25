Thomas Lang sale in cattedra a Isola del Liri

Il batterista domenica 28 settembre terrà una masterclass alla Industrie SonoreIndustrie Sonore, sotto la direzione artistica del noto chitarrista Simone Fiorletta, non è nuova a grandissimi nomi della musica internazionale, e questa volta porterà in cattedra un’autentica leggenda della batteria. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Thomas Lang — Drum Clinic esclusiva in Toscana Venerdì 27 settembre ore 17:00Unica data in Toscana — evento imperdibile per batteristi, musicisti e appassionati. Il leggendario Thomas Lang, uno dei batteristi più influenti e innovativi sulla scena internazi - facebook.com Vai su Facebook

Bellissima estate nei Festival d’Europa Col cuore fuoristrada… Ci vediamo il 17 settembre alla Reggia di Caserta e il 21 settembre all’Arena di Verona. $GiannaNannini $SeiNellAnima Ph 1, 2 Luisa Carcavale Foto 3 Thomas Lang Foto 4 Marco Zac, Marino - X Vai su X

