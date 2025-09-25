The Zen Circus fuori l’album Il Male e il video della focus track Meglio di niente

I The Zen Circus pubblicano oggi in digitale l’album Il Male, fuori anche il video del brano estratto Meglio di niente. Il Male è il nuovo disco di The Zen Circus, disponibile da oggi, giovedì 25 settembre, in formato digitale e da domani, venerdì 26 settembre, in formato fisico per Carosello Records. In concomitanza con l’uscita digitale dell’album, esce anche il video di Meglio di niente, focus track che racconta la zona d’ombra delle separazioni, dove l’assenza, gli spazi condivisi che cambiano e gli oggetti che si fanno memoria trovano voce in un ritornello immediato e coinvolgente, inserendosi nel percorso del disco e mettendo a fuoco il volto più intimo del “Male” quotidiano. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

