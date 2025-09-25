The Wolf niente appello per Gianluca Lamendola | la condanna sarà irrevocabile

Brindisireport.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN VITO DEI NORMANNI - Diverrà irrevocabile la condanna a 20 anni di reclusione - inflitta dal gup Alcide Maritati del tribunale di Lecce - a carico di Gianluca Lamendola, nell'ambito del processo “The Wolf”, celebrato con rito abbreviato. I termini per il deposito degli appelli, da parte delle. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

