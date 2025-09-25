The Wolf niente appello per Gianluca Lamendola | la condanna sarà irrevocabile
SAN VITO DEI NORMANNI - Diverrà irrevocabile la condanna a 20 anni di reclusione - inflitta dal gup Alcide Maritati del tribunale di Lecce - a carico di Gianluca Lamendola, nell'ambito del processo “The Wolf”, celebrato con rito abbreviato. I termini per il deposito degli appelli, da parte delle. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: wolf - appello
Wolf Hall di Hilary Mantel Leggere Wolf Hall è un po’ come entrare in una sala del trono affollata: tutti ti guardano con aria di superiorità, metà dei presenti portano lo stesso nome, e tu non sei del tutto sicuro di chi stia complottando contro chi. Poi arriva Hilary - facebook.com Vai su Facebook
The Wolf, niente appello per Gianluca Lamendola: la condanna sarà irrevocabile; Il clan Lamendola-Cantanna voleva intimidire non solo i rivali, ma l'ambiente sociale; Sentenza The Wolf: più di 250 anni di carcere inflitti e maxi risarcimento a Libera.