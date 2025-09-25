The Walking Dead | Dead City – stagione 3 | la star di Westworld nel ruolo principale

The Walking Dead: Dead City – stagione 3 ha scritturato una star di Westworld per un ruolo importante, mentre continuano le riprese del prossimo capitolo del viaggio di Maggie e Negan. Dead City – stagione 3 è attualmente in produzione in Massachusetts, dove le riprese sono iniziate all’inizio di settembre. La storia seguirà Maggie e Negan all’indomani delle tragedie della stagione 2. Ora, secondo Deadline, l’attore Jimmi Simpson si unirà al cast della terza stagione di The Walking Dead: Dead City in un ruolo da protagonista. 🔗 Leggi su Cinefilos.it