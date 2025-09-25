The Walking Dead | Dead City – stagione 3 | la star di Westworld nel ruolo principale

Cinefilos.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

The Walking Dead: Dead Citystagione 3 ha scritturato una star di Westworld per un ruolo importante, mentre continuano le riprese del prossimo capitolo del viaggio di Maggie e Negan. Dead City – stagione 3 è attualmente in produzione in Massachusetts, dove le riprese sono iniziate all’inizio di settembre. La storia seguirà Maggie e Negan all’indomani delle tragedie della stagione 2. Ora, secondo Deadline, l’attore Jimmi Simpson si unirà al cast della terza stagione di The Walking Dead: Dead City in un ruolo da protagonista. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: walking - dead

Episodi di walking dead che dimostrano la qualità delle ultime cinque stagioni

The walking dead: perché la serie ha corretto un grosso errore dei fumetti

Daryl dixon tornerà con una terza stagione di the walking dead

the walking dead deadThe Walking Dead: Dead City – stagione 3: la star di Westworld nel ruolo principale - stagione 3 ha scritturato una star di Westworld per un ruolo importante, mentre continuano le riprese ... Come scrive cinefilos.it

the walking dead deadJimmi Simpson entra nel cast di The Walking Dead: Dead City Stagione 3 - Jimmi Simpson è stato scelto come nuovo personaggio fisso di The Walking Dead: Dead City - Riporta cinefilos.it

Cerca Video su questo argomento: The Walking Dead Dead