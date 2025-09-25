The Walking Dead | Dead City – stagione 3 data di uscita cast trama e tutto quello che sappiamo
La fine della seconda stagione The Walking Dead: Dead City ha concluso alcune delle principali trame, ma ha chiaramente lasciato la porta aperta a molte altre azioni, creando dubbi sul fatto che ci sarà o meno una terza stagione. Dopo che Maggie ha rifiutato di uccidere Negan nello spin-off di The Walking Dead, il finale della seconda stagione ha indicato che avrebbero lavorato insieme in futuro. Sebbene in passato i due non siano riusciti a mettere da parte le loro divergenze, sembra che Maggie sia davvero pronta a superare il suo rancore nei confronti di Negan, poiché perdonare l’assassino di suo marito è l’unico modo per trovare la pace. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
